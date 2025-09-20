Босс Alpine Флавио Бриаторе высказался о потенциальных кандидатурах на место в болиде на сезон-2026. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Я, как и раньше, открыт к второму пилоту. Может, мне стоит подписать гонщика из Формулы Е? Два опытных пилота перейдут в Cadillac, посмотрим, как наша молодежь покажет себя в оставшейся части сезона.

У нас есть Колапинто, Арон, мы также проведем испытания с Дуэном. Мик Шумахер? Его нет в нашем списке.