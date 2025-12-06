Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон неожиданно завершил сессию на 16-й позиции
13 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull, действующий и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Абу-Даби.
Вторым по итогам сессии стал представитель McLaren Ландо Норрис, а третий результат показал его напарник Оскар Пиастри.
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, финишировал только на 16-й позиции.
Хэмилтон — о шансах Ferrari в Абу-Даби: «Наш болид уступает лидерам».