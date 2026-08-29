Официально: Норрис остается в McLaren до 2030 года
Соглашение рассчитано еще на четыре года
McLaren объявил о продлении контракта с пилотом Ландо Норрисом. Новое соглашение рассчитано до 2030 года с опцией дальнейшего продления.
Предыдущий контракт британца действовал до конца 2027 года. После подписания нового соглашения команда подарит Норрису болид MCL39, на котором он завоевал титул чемпиона мира в прошлом сезоне.
Норрис сотрудничает с McLaren с 2017 года, а с 2019-го является основным пилотом команды.
В общем зачёте пилотов сезона-2026 Норрис идёт четвертым с 159 очками. Лидирует гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли — 242 очка.
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов-2026, Антонелли и Расселл — в тройке.