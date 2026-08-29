Денис Седашов

McLaren объявил о продлении контракта с пилотом Ландо Норрисом. Новое соглашение рассчитано до 2030 года с опцией дальнейшего продления.

Предыдущий контракт британца действовал до конца 2027 года. После подписания нового соглашения команда подарит Норрису болид MCL39, на котором он завоевал титул чемпиона мира в прошлом сезоне.

Норрис сотрудничает с McLaren с 2017 года, а с 2019-го является основным пилотом команды.

BREAKING: Lando Norris will continue to race for McLaren through 2030 #F1 pic.twitter.com/ORtSLhx9QF — Formula 1 (@F1) August 29, 2026

В общем зачёте пилотов сезона-2026 Норрис идёт четвертым с 159 очками. Лидирует гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли — 242 очка.

Норрис выиграл Гран-при Нидерландов-2026, Антонелли и Расселл — в тройке.