Владимир Кириченко

Сегодня, 29 августа, бывший чемпион мира в легком дивизионе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет первый бой после длительного перерыва.

Денис выйдет на ринг против британского экс-претендента на титул Сэма Ноукса (18-1, 16 КО).

Начало боя – не ранее 23:30. В Украине вечер бокса будут транслировать MEGOGO и DAZN.

Поединок состоится в андеркарде боя Мозес Итаума – Филип Хргович. Вечер бокса пройдет на O2 Arena в Лондоне.

В последний раз 38-летний украинец проводил бой в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом Кишону Дэвису и лишился титула чемпиона мира WBO. После этого Денис перенес две операции на плече.

28-летний Ноукс в последний раз боксировал в мае, когда выступал в промоушене Top Tier в Лондоне. Он одержал победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией (17-19-2) за два раунда.

Британец претендовал на титул чемпиона мира, но в 2025 году проиграл бой за вакантный пояс WBO Абдулле Мейсону.

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