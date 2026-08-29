Forbes опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2026 года
Первое место в рейтинге занял итальянец Янник Синнер
Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes. Его годовой доход оценивают в $58 млн ($23 млн — призовые).
В первую тройку также вошли испанец Карлос Алькарас с $53,7 млн ($15,7 млн призовые) и американка Серена Уильямс с $40,1 млн ($0,1 млн призовые).
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2026 года (Forbes):
Янник Синнер (Италия) — $58 млн ($23 млн призовые)
Карлос Алькарас (Испания) — $53,7 млн ($15,7 млн)
Серена Уильямс (США) — $40,1 млн ($0,1 млн)
арина сабаленко (нейтральный статус) — $36,1 млн ($13,1 млн)
Кори Гауфф (США) — $35,5 млн ($7,5 млн)
Новак Джокович (Сербия) — $30,2 млн ($5,2 млн)
Чжэн Циньвэнь (Китай) — $22,6 млн ($0,6 млн)
Ига Швентек (Польша) — $20,5 млн ($5,5 млн)
Александер Зверев (Германия) — $18,7 млн ($13,7 млн)
Елена Рыбакина (Казахстан) — $17,4 млн ($11,4 млн)
Стародубцева проиграла Мертенс в четвертьфинале турнира в Монтеррее.