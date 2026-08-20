Денис Седашов

Команда Формулы-1 Red Bull объявила о продлении контракта с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном до конца 2030 года.

28-летний нидерландский пилот выступает за Red Bull с 2016 года после перехода из Toro Rosso (ныне Racing Bulls). За это время он одержал 71 победу на этапах Гран-при и четыре титула в зачете пилотов.

Предыдущий контракт Ферстаппена был действителен до 2028 года. Следующий этап чемпионата — Гран-при Нидерландов — состоится 22–23 августа.

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