Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, за счет чего мог одержать победу на Гран-при Сингапура. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Я также думал, что выиграл бы гонку, если бы обошел Рассела в первом повороте. Просто здесь очень сложно обгонять, но в первом повороте я не смог выйти в лидеры. Я знал, что будет сложно удержать позицию на этой части трека. Потом, конечно, из-за дождя, мы выбрали мягкую резину, просто надеясь, что, во-первых, сможем сохранить вторую позицию и, возможно, попробуем побороться за лидерство в первом повороте.

Но если мне этого не удалось, дальше нужно было просто пытаться сохранить работоспособность Soft достаточно долго, чтобы проехать приемлемый отрезок до пит-стопа. Тогда, конечно, я понимал, что даже после перехода на хард до финиша придётся ехать долго. Я думаю, что мои шины были на шесть-семь кругов старше, чем у Джорджа и Ландо.

Кроме того, в течение всей гонки я испытывал большие трудности с переключением передач, как на понижении, так и на повышении – ничего не помогало. И баланс машины был не таким, каким я хотел бы его видеть. Так что да, я думаю, что второе место – это максимум, на что мы были способны. Но в то же время, даже если бы баланс был намного лучше, второе место всё равно было бы лучшим, если не сделать обгон на старте. Это классический Сингапур без машины безопасности.