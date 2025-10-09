Ферстаппен ответил, что его отделило от победы на Гран-при Сингапура
Макс считает, что всё решилось в первом повороте
около 1 часа назад
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, за счет чего мог одержать победу на Гран-при Сингапура. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:
Я также думал, что выиграл бы гонку, если бы обошел Рассела в первом повороте. Просто здесь очень сложно обгонять, но в первом повороте я не смог выйти в лидеры. Я знал, что будет сложно удержать позицию на этой части трека. Потом, конечно, из-за дождя, мы выбрали мягкую резину, просто надеясь, что, во-первых, сможем сохранить вторую позицию и, возможно, попробуем побороться за лидерство в первом повороте.
Но если мне этого не удалось, дальше нужно было просто пытаться сохранить работоспособность Soft достаточно долго, чтобы проехать приемлемый отрезок до пит-стопа. Тогда, конечно, я понимал, что даже после перехода на хард до финиша придётся ехать долго. Я думаю, что мои шины были на шесть-семь кругов старше, чем у Джорджа и Ландо.
Кроме того, в течение всей гонки я испытывал большие трудности с переключением передач, как на понижении, так и на повышении – ничего не помогало. И баланс машины был не таким, каким я хотел бы его видеть. Так что да, я думаю, что второе место – это максимум, на что мы были способны. Но в то же время, даже если бы баланс был намного лучше, второе место всё равно было бы лучшим, если не сделать обгон на старте. Это классический Сингапур без машины безопасности.
Напомним, что McLaren досрочно выиграл Кубок конструкторов Формулы-1 сезона-2025.
