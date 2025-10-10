Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил титульные перспективы Макса Ферстаппена в сезоне-2025. Немца цитирует f1analytic.com:

Макс все еще имеет шансы на победу в чемпионате. Сход соперника всегда возможен, и если это произойдет, ситуация сильно изменится. Сейчас McLaren несколько потерял свою доминацию, хотя это вполне может вернуться на следующих гонках в США.

Поэтому нужно смотреть на тенденции в ближайших гонках – в США и Мексике. Если Макс продолжит опережать пилотов McLaren, его шансы сохранятся. Если нет – его борьба быстро закончится.