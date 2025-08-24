Олег Гончар

53-летний бразильский автогонщик, экс-пилот Ferrari в Формуле-1 Рубенс Баррикелло стал чемпионом серии NASCAR Brazil, завоевав титул в своем дебютном сезоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Баррикелло на Ford Mustang на автодроме Велья-Читта, что за 180 км от родного Сан-Паулу, выиграл четвертую гонку сезона, опередив напарника Тьяго Камило на третьем круге после отказа двигателя у соперника.

В борьбе за лидерство он также обошел Кака Буэно на Chevrolet Camaro.

«Я люблю эти соревнования, но они очень жесткие. Мне жаль Тьяго, но я воспользовался моментом, когда его двигатель отказал. На трассе мы сражаемся за свои идеалы, хотя за её пределами — друзья. Машина была великолепной, и я счастлив». Рубенс Баррикелло

Последняя гонка сезона состоится 24 августа. В сентябре стартует этап Special Edition, где определят новичка года и абсолютного чемпиона серии. Победа Баррикелло обеспечивает ему поездку на NASCAR Awards в США, где его почтут вместе с легендами NASCAR.