Руководитель команды Формулы-1 Ferrari Фредерик Вассер рассказал, что нужно итальянскому коллективу для достижения побед. Слова приводит Racingnews365.

Я считаю, что преимущество McLaren, которое мы видели на Гран-при Венгрии, заключалось в их стабильности. Не было существенного преимущества в том, что мы хорошо провели квалификацию и были немного быстрее них. Они быстры в любых условиях, тогда как мы были несколько непоследовательны в течение уик-энда.

Чтобы побеждать, нам нужно быть максимально последовательными в каждом тренировочном заезде, хорошо подготовиться к гонке, показать стабильный результат во всех трех сегментах квалификации и грамотно работать с любым комплектом шин.