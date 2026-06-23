Леклер: «99% моего времени посвящено гонкам, моя единственная цель — стать чемпионом мира»
Монегаск настроен завоевать чемпионский титул
около 2 часов назадПодписаться в
Пилот Ferrari Шарль Леклер в подкасте Eight Sleep заявил, что его главным приоритетом остаются выступления в Формуле-1 и борьба за чемпионский титул.
99% моего времени посвящено гонкам. Я стараюсь быть лучшим гонщиком из возможных, думаю только о гонках и пытаюсь сделать все, чтобы показывать максимальные результаты на трассе. Гонки — это главный приоритет сейчас и останутся им до самого завершения моей карьеры. Моя единственная цель сейчас — стать чемпионом мира. Это то, о чем я мечтал всю жизнь и ради чего всегда работал.
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