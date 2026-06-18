Денис Седашов

Пилот Mercedes Джордж Расселл заявил, что не обращает внимания на положение в общем зачете Формулы-1, а фокусируется на собственных выступлениях.

Британский гонщик прокомментировал итоги Гран-при Испании и рассказал о специфике работы с резиной в Барселоне. Слова приводит GPblog.

Честно говоря, я вообще не думаю о чемпионате. Думаю только о том, что могу контролировать сам. В пятницу и субботу мне казалось, что я сделал все наилучшим образом и практически на каждом круге добивался максимально возможного результата. Отлично стартовал. Первый отрезок гонки вышел хорошим. Но два последних отрезка на жестких шинах были недостаточно сильными. Поэтому после этой гонки думаю только о том, что моей скорости оказалось мало и мне нужно добавлять. В Барселоне непростая трасса. Впервые в этом сезоне мы столкнулись с серьезной деградацией шин. Победитель использовал стратегию с тремя пит-стопами. А шесть предыдущих гонок легко проходили с одной остановкой. Так что в этот раз была совсем другая ситуация. Мы все проанализируем перед этапом в Австрии. Но, как я уже сказал, буду концентрироваться на том, что могу контролировать сам, и продолжу давить на соперников. Джордж Расселл

Хэмилтон в Барселоне впервые выиграл гонку, выступая за Ferrari.