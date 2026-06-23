Денис Седашов

Обладатель титулов WBA и WBO в первом тяжелом весе и чемпион WBC в полутяжелом весе Давид Бенавидес прокомментировал информацию о возможном поединке против Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит Boxing News Online.

Американец подтвердил, что Турки Аль аш-Шейх заинтересован в организации этого боя.

Турки Аль аш-Шейх не разговаривал со мной напрямую, но он общался с людьми вокруг меня и сказал, что хочет организовать этот бой. Но, честно говоря, я очень уважаю Усика и сейчас к этому не готов. Если бы он спустился в крузервейт, тогда да – мы могли бы подраться в крузервейте. Но я не перейду в более тяжелый вес. Дэвид Бенавидес

Усик может потерять пояс WBC. Шатерникова назвала дедлайн для переговоров по бою с Кабайелем.