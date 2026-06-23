Павел Василенко

Норвегия победила сборную Сенегала со счетом 3:2, таким образом, обеспечив себе место в плей-офф чемпионата мира-2026 после двух туров.

После финального свистка судьи игроки команды Норвегии интересно отпраздновали свой триумф.

Вместо классического празднования они подошли к своим болельщикам и сели на поле. Капитан Мартин Эдегор взял барабан у лидера фанатов, а остальная команда села и ждала его сигнала о начале выступления.

Когда Эдегор ударил в барабан, все игроки во главе с Эрлингом Холандом начали синхронно «грести» вместе с тысячами болельщиков на трибунах, и эта сцена быстро стала хитом в социальных сетях.

The Norwegian team and fans doing the Row are just beautiful.pic.twitter.com/hi2YqZimUi — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 23, 2026

Таким образом, норвежцы воздали честь своим предкам-викингам, и эта традиция, которая в последние годы сопровождает всех норвежских спортсменов и болельщиков, особенно популярна после больших побед и важных успехов.