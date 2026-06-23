Голанд и компания устроили сумасшедшее празднование после выхода в плей-офф ЧМ-2026
Норвежская команда показала легендарный ритуал после победы
41 минуту назадПодписаться в
Норвегия победила сборную Сенегала со счетом 3:2, таким образом, обеспечив себе место в плей-офф чемпионата мира-2026 после двух туров.
После финального свистка судьи игроки команды Норвегии интересно отпраздновали свой триумф.
Вместо классического празднования они подошли к своим болельщикам и сели на поле. Капитан Мартин Эдегор взял барабан у лидера фанатов, а остальная команда села и ждала его сигнала о начале выступления.
Когда Эдегор ударил в барабан, все игроки во главе с Эрлингом Холандом начали синхронно «грести» вместе с тысячами болельщиков на трибунах, и эта сцена быстро стала хитом в социальных сетях.
Таким образом, норвежцы воздали честь своим предкам-викингам, и эта традиция, которая в последние годы сопровождает всех норвежских спортсменов и болельщиков, особенно популярна после больших побед и важных успехов.