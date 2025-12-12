Леклер хочет усложнить жизнь новоиспеченному чемпиону Формулы-1
Несмотря на это, Шарль поздравил Норриса с титулом
около 3 часов назад
«Фото: Getty Images»
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями от следующего сезона и поздравил Ландо Норриса с чемпионством в 2025 году. Монегаска цитирует f1analytic.com:
Ах, я выкладывался по максимуму, но этого было недостаточно для подиума, который был бы лучшим завершением сезона.
Прими мои искренние поздравления, Ландо, с победой в чемпионате этого года. Надеюсь, усложню твою жизнь в следующем году.
