Леклер: «Мы провели сезон недостаточно хорошо»
Пилот подчеркнул, что выступать за итальянский бренд означает стремиться только к победе
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari Шарль Леклер подвел итоги сезона-2025 для итальянской команды, признав, что выступления не оправдали ожиданий. Слова приводит Motorsport Week.
Мы провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за такую команду, как Ferrari, единственно приемлемый результат — это победа. Конечно, нужно учитывать, что мы боремся с сильными соперниками и командами с богатой историей в Формуле-1. Достичь успеха в таких условиях непросто.
