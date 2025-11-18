Вольф оценил шансы Mercedes перед Гран-при Лас-Вегаса
Высокая конкуренция в этом году требует от команды оставаться максимально сосредоточенной
около 2 часов назад
Руководитель команды Mercedes Тото Вольф поделился ожиданиями перед Гран-при Лас-Вегаса, который традиционно проходит в ночном формате на знаменитом бульваре Стрип. Слова приводит пресс-служба команды.
По его словам, этап в Вегасе уже стал особенной частью календаря Формулы-1:
Это уникальный уикенд. Ночные гонки по Стрипу стали культовыми, а скоростная трасса создаёт настоящий вызов для пилотов. Появление этого этапа привело в спорт как новых, так и давних болельщиков, и, уверен, эта тенденция сохранится.
Вольф также отметил, что Mercedes вернулся на второе место в Кубке конструкторов, но команда не спешит праздновать:
В Остине и Мехико мы увидели, насколько быстро может исчезнуть преимущество. Несмотря на высокие ожидания после прошлогоднего выступления в Лас-Вегасе, мы остаемся реалистами. Конкуренция в этом сезоне невероятная, и борьба продолжится до финала в Абу-Даби.
