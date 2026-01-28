Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о работе на тестах в Барселоне с новым болидом итальянской команды. Монегаска цитирует gpblog.com:

Было приятно снова оказаться в болиде. Снова в совершенно новом автомобиле, совсем другом, чем тот, на котором мы ездили до сих пор.

В настоящее время все сводится к тому, чтобы попытаться понять, работает ли все должным образом, что, в некоторой степени, и произошло. Условия были не идеальными, потому что сегодня утром немного дождило, но мы все равно прошли нашу программу, поскольку вообще не сосредоточены на производительности.

Мы больше сосредоточены на рассмотрении всех новых систем этого автомобиля и проверке, работает ли все так, как должно. Так и было, так что это положительный момент. Затем мы медленно пройдемся по нашей программе.