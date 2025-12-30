Пилот Ferrari Шарль Леклер в социальной сети опубликовал пост, в котором подвел итоги 2025 года, отметив, что вне гоночной трассы сезон для него сложился значительно успешнее, чем в чемпионате.

уже хороший год вне трассы и одновременно очень сложный — на трассе. Искренне благодарю всех, кто следит за мной и поддерживает в моменты взлетов и падений. В 2026 году я выложусь на все сто процентов, чтобы одержать еще больше побед и добиться успеха в гонках.

Желаю всем приятных праздников и до встречи в новом году.