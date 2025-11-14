Леклер ответил, за счет чего Ferrari финиширует на второй позиции в Кубке Конструкторов
Шарль надеется, что команде удастся переломить ситуацию
около 3 часов назад
Фото: Ferrari
Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, что может помочь команде завершить сезон-2025 на второй позиции в Кубке Конструкторов. Монегаска цитирует f1analytic.com:
Очень сложные выходные в Сан-Паулу. Грустно возвращаться домой практически без очков для команды в такой критический момент сезона, когда мы боремся за второе место в Кубке конструкторов.
Теперь путь только вверх, и очевидно, что лишь единство поможет нам переломить эту ситуацию в последних трех гонках. Мы выложимся на полную, как всегда.
Макс Ферстаппен считает, что уже нет шансов побороться за титул.