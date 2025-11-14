Пилот Ferrari Шарль Леклер рассказал, что может помочь команде завершить сезон-2025 на второй позиции в Кубке Конструкторов. Монегаска цитирует f1analytic.com:

Очень сложные выходные в Сан-Паулу. Грустно возвращаться домой практически без очков для команды в такой критический момент сезона, когда мы боремся за второе место в Кубке конструкторов.

Теперь путь только вверх, и очевидно, что лишь единство поможет нам переломить эту ситуацию в последних трех гонках. Мы выложимся на полную, как всегда.