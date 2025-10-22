Лидер чемпионата Ф-1 сомневается, что McLaren сделает ставку в борьбе за титул на одного из пилотов
Пиастри считает, что они с Норрисом заслуживают попытки бороться за чемпионство
23 минуты назад
Фото: McLare
Лидер личного зачета чемпионата-2025 Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о чемпионской гонке. Слова пилота McLaren приводит f1analytic.com:
Может ли McLaren отдать приоритет одному из нас из-за плотной борьбы с Ферстаппеном? Не знаю. Не думаю. Мы все еще невероятно близки, оба говорили, что хотим получить возможность побороться за чемпионство, потому что мы этого заслуживаем.
Поэтому думаю, сейчас слишком мало шансов сделать выбор в пользу кого-то одного.
Напомним, что на Гран-При США Пиастри финишировал пятым, а Макс Ферстаппен одержал победу.