Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями перед Гран-при Азербайджана. Его слова приводит Sky Sports.

Отметим, что последние четыре года он неизменно завоёвывал поул в Баку, выиграть гонку ему пока не удалось.

Я хорошо чувствую себя на этой трассе, но это больше благодаря опыту прошлых лет. Поул не гарантирует победу — он дает лишь выгодную стартовую позицию. Нам всегда не хватало гоночного темпа, и я не уверен, что в этом году все будет иначе. Шарль Леклер

По его словам, фаворитами этапа будут McLaren и Red Bull, но Баку всё же является одной из трасс, где Ferrari имеет немного больше шансов на успех.

