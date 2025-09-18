Леклер сомневается в шансах Ferrari на победу в Гран-при Азербайджана
Пилот выделил двух фаворитов
42 минуты назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился ожиданиями перед Гран-при Азербайджана. Его слова приводит Sky Sports.
Отметим, что последние четыре года он неизменно завоёвывал поул в Баку, выиграть гонку ему пока не удалось.
Я хорошо чувствую себя на этой трассе, но это больше благодаря опыту прошлых лет. Поул не гарантирует победу — он дает лишь выгодную стартовую позицию. Нам всегда не хватало гоночного темпа, и я не уверен, что в этом году все будет иначе.
По его словам, фаворитами этапа будут McLaren и Red Bull, но Баку всё же является одной из трасс, где Ferrari имеет немного больше шансов на успех.
Формула-1 назвала трассы, на которых в сезоне-2026 пройдут спринты.