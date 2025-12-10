Советник Red Bull Хельмут Марко оценил второе место Макса Ферстаппена по итогам сезона-2025 Формулы-1. Функционера цитирует f1analytic.com:

Конечно, я немного разочарован, что нам не хватило двух очков до титула. Но в то же время такой камбек придаёт уверенности. Это показывает, что у нас есть технические знания.

Сегодня шансов фактически не было – частично потому, что Mercedes и Ferrari оказались недостаточно быстрыми и не смогли нам помочь. Здорово, что (Ферстаппен) выиграл больше всего гонок, но через десять лет все будут помнить только чемпиона.