Mercedes отказался от борьбы в сезоне-2025
Команда бросает все силы на разработку болида в соответствии с новым техническим регламентом
около 2 часов назад
Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф высказался о будущих планах команды. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
Нет, обновлений больше не будет. Я думаю, что все полностью сосредоточены на следующем году, и мы знаем, что у нас есть более стабильная платформа, которая принесет нам пользу. Давайте посмотрим, как мы можем оптимизировать болид под трассы и инженерные решения, чтобы найти правильные настройки и быть максимально конкурентоспособными (во второй половине).
Задняя подвеска, представленная в Имоле? Закончит где-то в мусорном ведре.
