Руководитель Mercedes Тото Вольфф ожидает прогресса команды после летнего перерыва. Функционера цитирует f1analytic.com:

Это заслуженно, что все команды отдыхают два с половиной недели, потому что из-за всех этих переездов и работы в выходные все изрядно устали. Потом мы снова отправляемся в путь на вторую половину сезона, которая начнется в Зандворте – нас ждет много гонок в захватывающих местах.

Я думаю, что у нас, как у команды, есть все возможности для упорной борьбы. Машина наконец набрала скорость, пилоты в хорошей форме, у них есть пространство для развития. Так что я действительно с нетерпением жду начала гонок.