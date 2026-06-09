«Мы больше не можем вместе пойти в ресторан»: Руководитель Mercedes рассказал о безумной популярности Антонеллы
Австрийский функционер заявил, что после перехода Хэмилтона команда мгновенно получила нового любимца публики
около 1 часа назадПодписаться в
Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф поделился эмоциями от работы с молодым итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли. Глава немецкого коллектива сравнил юного пилота с настоящей рок-звездой, которая пришла на смену семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону. Слова приводит NextGen-Auto.
По словам Вольффа, новый дуэт пилотов Mercedes является идеальным, а талант Антонелли уже вызывает бешеный ажиотаж среди болельщиков по всему миру.
Не могу представить себе лучшего состава гонщиков, чем тот, что у нас есть сейчас. Давайте просто наслаждаться беззаботными выступлениями одного из величайших талантов, которых я когда-либо видел. После Льюиса у нас в Mercedes теперь новая мировая рок-звезда. Он приводит в восторг массы. От малого до великого. Неважно, какого пола те, кто за него болеет. Мы больше не можем вместе пойти поужинать в ресторан. Мгновенно выстраиваются очереди охотников за автографами. И тогда уже ни покоя, ни тишины.
«Это один из лучших дней в моей жизни»: Антонелли эмоционально оценил победу в Монако.