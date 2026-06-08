Денис Седашов

Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями от своего триумфа на легендарной городской трассе в Монте-Карло. Итальянский гонщик отметил, что этот день стал одним из лучших в его карьере. Слова приводит FormulaPassion.

По словам Антонелли, завоевать первое место не помешала даже приостановка гонки красными флагами, хотя рестарт заставил его понервничать.

Это был один из тех дней, когда я чувствовал себя наилучшим образом за всю свою жизнь за рулем гоночной машины. Это было непросто, потому что до красного флага я ехал в очень хорошем темпе. Я атаковал, но не слишком сильно. Ровно настолько, чтобы сохранять концентрацию. Я чувствовал себя очень комфортно. Красный флаг оказался не самым простым моментом, особенно потому, что мне пришлось заново проходить всю процедуру старта. Но должен сказать, что после рестарта все прошло хорошо. А затем последние десять кругов я просто получил огромное удовольствие. Сегодня единственным человеком, который мог меня остановить, был я сам. Теперь мы отправляемся в Барселону. Это будут полностью другие выходные. Кімі Антонелли

Следующий этап чемпионата Формулы-1 пройдет в Испании.

Официально: Формула-1 продлила контракт с Гран-при Лас-Вегаса.