Денис Седашов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) с победы начала выступления на травяном турнире WTA 250 в Нидерландах. В стартовом раунде соревнований Даяна в двух сетах обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек (WTA 46).

Поединок длился 1 час и 19 минут и стал первой очной встречей теннисисток на корте. Ястремская полностью контролировала ход игры, отдав сопернице всего три гейма за весь матч.

WTA 250 Хертогенбос. Трава. 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:1, 6:2

Для Даяны это второе в карьере участие в турнире в Хертогенбосе.

Следующей соперницей украинки в 1/8 финала станет победительница пары Джессика Бузас Манейро (Испания) — Айла Томлянович (Австралия).

Подрез потерпела поражение в первом круге турнира в Илкли.