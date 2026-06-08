Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер прокомментировал в социальной сети Х неудачное выступление на домашнем этапе Формулы-1 в Монте-Карло. Монегаск квалифицировался четвертым после контакта со стеной на решающем круге, а в гонке досрочно прекратил борьбу.

Леклер попал в аварию на 65-м круге, врезавшись в защитный барьер. По словам гонщика, причиной инцидента отказала тормозная система.

Уикенд, который хочется забыть. Но дом есть дом. И поддержка, которую я ежегодно получаю здесь, в Монако, действительно особенная и очень много значит для меня. Огромное всем спасибо. Шарль Леклер

Антонелли выиграл Гран-при Монако, Хэмилтон и Аджар — на подиуме.