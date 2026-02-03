Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о состоянии болида команды на сезон-2026 на предсезонных тестах в Барселоне. Четырехкратного чемпиона Ф-1 цитирует f1analytic.com:

Было приятно вернуться на трассу на этой неделе. В первый день я не смог проехать много кругов из-за погоды, но пятница прошла хорошо. Мы проехали достаточно, и это было действительно важно.

Все еще находится на стадии разработки, но мы достаточно хорошо начали. Нам нужно время, чтобы понять двигатель и внести изменения в настройки, поэтому мы старались проехать как можно больше кругов и попробовать как можно больше вещей за день.

Это сложная формула, которую нужно правильно понять всем, а это значит, что нам еще предстоит большая работа, прежде чем мы отправимся в Бахрейн. Мы продолжим работу там.