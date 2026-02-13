Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис заявил, как изменение технического регламента повлияет на гонки в Королеве автоспорта. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Старты становятся гораздо сложнее. Теперь в машинах есть турбонаддув. Ранее для оптимальной работы турбонаддува мы использовали батарею, и двигатель на старте отлично срабатывал, используя батарею и ДВС. Сейчас всё стало гораздо сложнее. Как только ты начинаешь использовать батарею в любой ситуации, ты тратишь очень много энергии, которой потом может не хватить на дистанцию всего круга.

То есть ты можешь провести старт, но на трассах вроде Мексики в результате батарея может разрядиться еще до того, как вы доедете до первого поворота. Так что будут сложности. Хотя, конечно, сейчас работать с этим сложнее, потому что турбина пока не настроена оптимальным образом, а заряда батареи может не хватать для того, чтобы компенсировать временные потери мощности.