Денис Седашов

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поделился ожиданиями от нового сезона после предсезонных тестов в Бахрейне. Несмотря на неплохую скорость McLaren, британец признал, что команда пока уступает темпу главным конкурентам.

Норрис отметил, что статус чемпиона добавляет ему уверенности, однако не гарантирует легкого старта.

В интервью изданию Motorsport Week Ландо Норрис подчеркнул:

Честно говоря, не думаю, что есть какая-то особенная ответственность... В смысле, ответственность есть всегда. Но я сделаю все возможное, чтобы защитить титул и продолжать побеждать. Однако это новый сезон с множеством новых вызовов. Все не так просто, как продолжить с того места, где мы остановились в прошлом году, и сказать, что все будет так же. Судя по тому, что мы видим сейчас, нам нужно довольно серьезно улучшить машину, если мы хотим бороться и чувствовать уверенность перед первой гонкой. Я чувствую уверенность. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. Прошлый сезон и победа в чемпионате безусловно дали мне эту уверенность. Приятно осознавать, что я сделал это один раз, верю, что смогу сделать это снова. Но сезон долгий, я выполню свою часть работы. Вместе с командой мы сделаем все, чтобы дать себе лучшую возможность повторить успех. Ландо Норрис

