«Их должно было быть восемь»: Ландо Норрис сделал громкое заявление о титулах Хэмилтона
Ландо поддержал Льюиса перед сезоном-2026
около 13 часов назад
Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис поддержал своего звездного соотечественника Льюиса Хэмилтона. Пилот McLaren выразил надежду, что легендарный гонщик Ferrari снова навяжет борьбу за лидерство в сезоне-2026. Слова приводит портал F1oversteer.
Норрис отметил, что несмотря на смену команды и болида, колоссальный опыт Хэмилтона позволяет ему оставаться одним из самых опасных соперников на трассе.
У Хэмилтона сейчас другая машина, и у него больше опыта, чем у кого-либо другого. Льюис выиграл семь чемпионских титулов (улыбается), но их должно было быть восемь. Хэмилтон достаточно хорош, он легко может добиться успеха. Это было бы круто. Я бы тоже хотел, чтобы Льюис вернулся на вершину и продолжил борьбу.