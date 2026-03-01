Денис Седашов

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) поделился ожиданиями от будущего противостояния между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верховеном. Боксер уверен в досрочной победе соотечественника. Слова приводит Чемпион.

Сиренко заметил, что без своего главного оружия — ударов ногами — голландец будет иметь критически мало шансов против технического арсенала чемпиона.

Главное оружие Рико (ноги) – запрещено. Его шансы ограничены лишь физической силой и попытками навязать силовую борьбу, что неэффективно против боксерского интеллекта Усика. Убедительная победа Усика. Вероятнее всего, это будет досрочная остановка во второй половине боя из-за тотального технического превосходства и темпа украинца. Владислав Сиренко

Напомним, мегафайт между Александром Усиком и Рико Верховеном запланирован на 23 мая. Поединок пройдет в исторической локации — египетской Гизе.