Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о втором чемпионстве команды в Кубке Конструкторов. Слова британца приводит f1analytic.com:

Победа в еще одном Кубке конструкторов – это действительно замечательно. Сначала ощущения от второй победы не слишком отличаются от первой, потому что первая была по-настоящему значимой. Особенно если вспомнить, где наша команда была три года назад. С точки зрения прогресса в работе над развитием машины мы опередили все команды Формулы-1.

При этом сделали это во времена, когда достичь такого результата стало сложнее, чем когда-либо. Это произошло в условиях ограничений ресурсов, сокращения времени работы в аэродинамической трубе, потолка бюджетов команд. Ситуация с потолком в целом играла нам на руку последние пять лет, если сравнивать бюджеты при отсутствии ограничений. Однако во времена, когда доминировать стало сложнее, именно это наша команда и делает последние два года, предоставляя нам лучшую машину в пелотоне.