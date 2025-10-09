Босс McLaren Андреа Стелла оценил высказывания Оскара Пиастри во время гонки в Сингапуре, где австралиец выражал недовольство из-за резкой атаки от товарища по команде Ландо Норриса. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Оскар сделал несколько заявлений, когда был за рулем, но именно такого характера мы ожидаем от наших пилотов.

Они должны четко выражать свою позицию, именно об этом мы их и просим.