Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, опередив Хэмилтона на 0,012 секунды
Главная гонка состоится 26 июля
около 3 часов назадПодписаться в
Пилот команды McLaren Ландо Норрис завоевал свой первый поул в сезоне-2026 Формулы-1, выиграв квалификацию Гран-при Венгрии.
Британец минимально опередил Льюиса Хэмилтона из Ferrari — разрыв между лидерами составил лишь 0,012 секунды. Третье время показал еще один представитель Скудерии Шарль Леклер.
Результаты квалификации (топ-10):
Ландо Норрис (McLaren)
Льюис Хэмилтон (Ferrari)
Шарль Леклер (Ferrari)
Кими Антонелли (Mercedes)
Оскар Пиастри (McLaren)
Макс Ферстаппен (Red Bull)
Джордж Расселл (Mercedes)
Изак Аджар (Red Bull)
Арвид Линдблад (Racing Bulls)
Нико Хюлькенберг (Audi)
Лидерство в общем зачете продолжает удерживать Кими Антонелли (204 очка). Следующими идут Хэмилтон (159), Расселл (154) и Леклер (126).
Главная гонка Гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 26 июля.
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