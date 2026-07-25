Денис Седашов

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) поделилась впечатлениями после победы над чешкой Терезой Валентовой (WTA 63) в полуфинале турнира серии WTA 250 в Праге, которая позволила ей впервые в карьере выйти в финал соревнований такого уровня. Слова приводит ВТУ.

Украинка призналась, что пока не полностью осознаёт свой успех:

Что ж, я невероятно счастлива. Даже не совсем осознаю, что сейчас произошло, потому что... да, я действительно в восторге. Я очень горжусь этим моментом, я счастлива и одновременно устала. Дарья Снигур

По словам Дарьи, ключом к победе над хозяйкой кортов и удержанию собственной подачи была максимальная концентрация на каждом розыгрыше:

Я просто намагалася грати в свою гру. Тереза – чудова игрокиня, мы уже играли с ней два года назад, и она настоящий боец. Она играет дома, так что я просто хотела играть очко за очком, шаг за шагом. Дарья Снигур

Также теннисистка рассказала о совете от отца, который сопровождает её на турнире:

Это не мой тренер, это мой папа. Он просто поддерживает меня. Он сказал, что я должна просто верить в себя – и это все. Дарья Снигур

Синнер и Джокович снялись с турнира в Монреале.