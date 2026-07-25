Денис Седашов

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) в комментарии YouTube-каналу Полесье поделился подробностями своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в июне.

Украинский боксер отметил, что диалог носил исключительно спортивный характер, а Трамп интересовался тем, как Усику удается побеждать более габаритных соперников:

Очень крутая встреча была – такая спортивная, международная, неполитическая. Поговорили о боксе: о старых боксерах 60-х, 70-х годов, о сегодняшнем поколении. Он спрашивал: «Ты побил таких крупных парней...». Я говорю: «Ну да». «Но ты же не такой большой». Говорю: «Размер не имеет значения. Size doesn’t matter. If size mattered, the king of the animals would be the elephant (Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон)». Он посмеялся над этим и говорит: «Да, круто». Александр Усик

Также Усик добавил, что во время последней поездки на финал чемпионата мира лично с американским лидером уже не пересекался:

Лично не видел, где-то он там на самолёте или вертолёте летал. А так, лично в этот раз не видел. Александр Усик

Усик объявил, когда проведет свой последний бой в карьере.