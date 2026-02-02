Новоиспеченный чемпион Формулы-1 назвал хорошее ощущение, к которому пока не может привыкнуть
Норрис еще не привык к новому номеру
около 1 часа назад
Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис высказался о смене номера на чемпионскую единицу. Британеца цитирует gpblog.com:
Было просто приятно вернуться, приятно видеть номер один на своей машине. Довольно круто, все еще довольно сюрреалистично. Это хорошее чувство. Просто вернуться сюда, в наш первый день на трассе, когда каждый впервые видит машину как единое целое. Ее буквально не собирали до сегодняшнего утра.
Пока что это действительно первый раз, когда я вижу этот номер на своем костюме, на болиде, на экране хронометража. И это выглядит хорошо.
Так что все еще, да, все еще сюрреалистическое чувство, ситуация с чемпионством, но это ничего не меняет. Кроме того, что я оказался на вершине экранов хронометража еще до того, как мы вышли на трассу, потому что я сейчас самый низкий номер.
Aston Martin впервые показал новый болид.
Поделиться