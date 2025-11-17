Денис Седашов

Пилот Cadillac Серхио Перес объяснил, почему решил вернуться в Формулу-1, заявив, что не хотел завершать карьеру так, как это произошло после провального для него сезона-2024 в Red Bull.

Перес признал, что тяжелый финал его выступлений в Red Bull сильно повлиял на мотивацию и заставил пересмотреть отношение к спорту. Слова приводит сайт Ф-1.

По словам гонщика, постоянный ритм в Формуле-1 не оставляет времени осознать, что происходит:

В Ф-1 ты живёшь автоматически — думаешь о следующей гонке, следующем сезоне, следующем контракте. Серхио Перес

Вынужденная пауза помогла ему взглянуть на спорт под другим углом:

Когда тебя отодвигают в сторону, ты понимаешь, сколько всего не видел и как иначе воспринимаешь этот чемпионат. Серхио Перес

Перес подчеркнул, что возвращение в Формулу-1 стало для него правильным решением:

Да, я рад вернуться. Последние полгода в Red Bull были очень трудными. Я начал терять мотивацию, но не мог этого допустить — Ф-1 дала мне всё. В тот день, когда я закончу карьеру в Ф-1, я хочу сделать это с улыбкой и уважением. Этот спорт очень много мне дал. Серхио Перес

