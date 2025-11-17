Перес: «Я не хотел заканчивать карьеру в Ф-1 так, как это произошло в 2024 году»
Пилот Cadillac подчеркнул, что он хочет завершить карьеру с улыбкой и уважением к Ф-1
около 7 часов назад
Пилот Cadillac Серхио Перес объяснил, почему решил вернуться в Формулу-1, заявив, что не хотел завершать карьеру так, как это произошло после провального для него сезона-2024 в Red Bull.
Перес признал, что тяжелый финал его выступлений в Red Bull сильно повлиял на мотивацию и заставил пересмотреть отношение к спорту. Слова приводит сайт Ф-1.
По словам гонщика, постоянный ритм в Формуле-1 не оставляет времени осознать, что происходит:
В Ф-1 ты живёшь автоматически — думаешь о следующей гонке, следующем сезоне, следующем контракте.
Вынужденная пауза помогла ему взглянуть на спорт под другим углом:
Когда тебя отодвигают в сторону, ты понимаешь, сколько всего не видел и как иначе воспринимаешь этот чемпионат.
Перес подчеркнул, что возвращение в Формулу-1 стало для него правильным решением:
Да, я рад вернуться. Последние полгода в Red Bull были очень трудными. Я начал терять мотивацию, но не мог этого допустить — Ф-1 дала мне всё.
В тот день, когда я закончу карьеру в Ф-1, я хочу сделать это с улыбкой и уважением. Этот спорт очень много мне дал.
