Пилот McLaren Оскар Пиастри высказался о болидах на сезон-2026 в сравнении с машинами предыдущей итерации. Австралийца цитирует f1analytic.com:

Было приятно снова вернуться на трассу, особенно за рулем новой машины. В этом году перед всеми командами стоят новые вызовы, поэтому важно было сразу включиться в работу. У нас возникла проблема с топливной системой, из-за которой день пришлось завершить раньше.

Эти болиды полностью отличаются от тех, что были у нас в последние годы, в этом как раз и смысл тестов. Мы уже выявили несколько моментов, которые можем улучшить, чтобы болид стал комфортнее.