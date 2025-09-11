Лидер личного зачета Оскар Пиастри высказался о смене позиций между пилотами McLaren на Гран-При Италии. Австралийца цитирует f1analytic.com:

Я считаю: если ситуация полностью под контролем и между нами нет других автомобилей, то все достаточно просто. Но если между нами будут другие болиды, команда ради исправления нашей ошибки не будет отдавать очки соперникам.

Когда между нашими машинами никого нет, вернуть позицию намного легче. И, говоря откровенно, если бы между нами было больше машин, то нет – мы бы не поменялись, потому что в такой ситуации это было бы очень неудачно.