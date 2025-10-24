Лидер чемпионата Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о борьбе за титул в сезоне-2025. Пилота McLaren цитирует f1analytic.com:

Я уже участвовал в напряженной борьбе, которая местами была даже более упорной, чем нынешняя. Поэтому я понимаю, что все еще может повернуться в мою пользу. Я уверен, что могу выиграть титул.

Уикенд в США, конечно, был сложным. За последние несколько недель преимущество в личном зачете немного сократилось, но именно темп позволит выиграть титул – а не наблюдение за количеством очков и их изменением. Чем быстрее ты едешь, тем больше очков зарабатываешь, а это сейчас самое главное.