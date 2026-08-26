Лидер чемпионата Формулы-1 сезона 2026 года Андреа Кими Антонелли рассказал о пилотах, которые вдохновляли его в начале карьеры, а также поделился эмоциями от первого совместного выезда на трек со звездами автоспорта. Слова приводит GQ.

Это оригинальный автограф моего кумира — Айртона Сенны. Мне его подарил мой очень близкий друг Педро. Это был чудесный подарок, и это действительно оригинальный автограф, который оставил сам Айртон. Если не ошибаюсь, он датирован 1984 годом. Моим кумиром всегда был и, думаю, навсегда останется Айртон. Когда я рос и смотрел Формулу-1, конечно, были и другие пилоты, на которых я равнялся. В детстве это, безусловно, были Льюис Хэмилтон и [Макс] Ферстаппен.

Впервые оказаться с ними на трассе было очень волнительно, потому что ты привык видеть их по телевизору, а вживую все совершенно иначе. Когда я впервые вышел с ними на трассу, мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что происходит. Это один из тех моментов, которые действительно становятся особенными и которые ты запоминаешь на всю жизнь.