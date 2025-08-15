Португалия готова к возвращению этапа Формулы-1
Премьер-министр подтвердил, что страна завершила все подготовительные работы
38 минут назад
Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что страна готова к возвращению этапа Формулы-1 на трассу в Портимао. Слова приводит Autosport.
Могу сказать, что у нас все подготовлено для официального оформления возвращения Формулы-1 в Алгарве в 2027 году.
Трасса в регионе Алгарве впервые принимала «Королевские гонки» в 2020 году во время пандемии COVID-19.
