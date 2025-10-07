Лидер Mercedes Джордж Рассел высказался о борьбе с Максом Ферстаппеном за победу на Гран-при Сингапура. Британеца цитирует f1analytic.com:

Я подумал, что это (решение поставить Soft) был умный ход со стороны Red Bull. Будем честны, если бы Макс (Ферстаппен) обогнал меня в первом повороте, я думаю, он бы выиграл гонку. Потому что обгоны слишком сложные.

Вы видели, Ландо (Норрис) определенно был самым быстрым парнем на трассе, но он не смог пройти Макса. Хотя был в пределах секунды на каждом круге. Если это не вышло у Ландо, сомневаюсь, что это вышло бы у нас.