Скандал в Формуле-1. Расселл раскритиковал стюардов за двойные стандарты
Британский гонщик был разочарован решением судей
около 1 часа назад
Пилот Mercedes Джордж Рассел раскритиковал работу стюардов после Гран-при Мексики Формулы-1, считая, что несколько гонщиков избежали заслуженных штрафов за нарушение границ трассы. Слова приводит Viaplay.
По мнению британца, часть соперников должна была быть наказана за выезд на траву в первом повороте во время стартового круга.
Макс [Ферстаппен] полностью выехал на траву, один из болидов “Феррари” [Шарль Леклер] тоже вылетел туда. Мне трудно понять, как трое пилотов могут срезать трассу и избежать наказания. В жизни, если можно рискнуть без последствий — ты это делаешь. В итоге страдают те, кто соревнуется честно.
Рассел добавил, что такие решения судей демотивируют гонщиков.
Норрис выиграл Гран-при Мексики, Леклер и Ферстаппен в топ-3.