Британский гонщик Mercedes Джордж Расселл поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в сезоне Формулы-1 2025 года. Слова приводит пресс-служба Формулы-1.

Я по-прежнему считаю, что чемпионом станет один из пилотов McLaren. У них, на мой взгляд, самый быстрый болид в пелотоне. Но, безусловно, Макс сейчас показывает блестящую форму — Red Bull выглядит намного стабильнее, чем в начале года, и демонстрирует скорость на всех трассах.

В прошлом году в Мехико им было непросто: тогда победила Ferrari, McLaren тоже имел хороший темп, а мы финишировали впереди Ферстаппена. Если на этот раз McLaren оформит дубль, а Макс окажется вне топ-5, интрига снова вернется. Поэтому я считаю, что титул, в конце концов, достанется кому-то из McLaren.