Денис Седашов

44-летний испанский пилот Aston Martin Фернандо Алонсо, рассказал, когда планирует определиться со своим будущим в большом спорте. Легендарный гонщик не спешит с выбором и собирается посвятить первую половину сезона оценке собственных сил.

По словам пилота, на его решение будут влиять не только набранные очки в зачете, но и общее психологическое и физическое напряжение. Слова приводит F1-Insider.

Чем дольше я смогу подождать [перед принятием решения], тем лучше. Я намерен подождать до сентября, чтобы сделать выбор. Не думаю, что все будет зависеть исключительно от результатов в чемпионате. Мне нужно посмотреть, как я себя чувствую, насколько мотивирован, как сильно на меня влияют перелеты, маркетинг и все, что происходит вне трассы. Фернандо Алонсо

